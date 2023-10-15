شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس منظمة خريجي الأزهر يزور الكنيسة الكاثوليكية فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور محمد حسين المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر،الأنبا دانيال لطفي - مطران إبراشية الأقباط الكاثوليك بأسيوط، على هامش زيارته لمحافظتي أسيوط وسوهاج، والتي تضمنت عددًا من اللقاءات والزيارات والندوات.

من جانبه قدم المحرصاوي الشكر والتقدير لنيافة الأنبا دانيال؛ لما له من باع طويل وفعال في ترسيخ المحبة والسلام داخل مجتمع أسيوط، مشيرًا إلى التعاون السابق مع الرهبنة الكاثوليكية ودير الآباء الفرنسيسكان في مؤتمر دعم وثيقة الأخوة الإنسانية، والذي أقيمت فعالياته بالقاهرة بمشاركة عدد من المؤسسات المجتمعية.

فيما أعرب نيافة الأنبا دانيال لطفي، عن تقديره لتلك الزيارة الهامة والتي يتصادف توقيتها مع ذكرى نصر أكتوبر، التي تجلت فيها أسمى معاني الوحدة الوطنية والمحبة المتجذرة في المجتمع المصري منذ قديم الأزل، مثمنًا الدور الذي يلعبه الأزهر الشريف ومؤسساته في دعم استقرار الوطن ونشر السلام على الصعيد العالمي.

شهد اللقاء كل من: القمص مرقس يوسف - مدير العلاقات العامة، القمص بيشوي يسي - راعي كنيسة تل الواسطي، الأب مخلص مصري - مدير مدارس الفرنسيسكان، الأب ميشيل زاهر- راعي كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط، وراهبات قلب يسوع المصري.

تأتي الزيارة تفعيلًا لمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي جاءت نتيجة جهود مخلصة لفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس - بابا الفاتيكان؛ من أجل السلام العالمي والعيش المشترك بين الناس في العالم، حيث جاءت الوثيقة كثمرةٍ للصداقة الأخوية بين الشخصيتين الدينيتين العظيمتين لتقدم مخططًا لثقافة الحوار والتعاون بين الأديان.

حضر اللقاء كل من: اللقاء كمال كامل الحداد - رئيس فرع المنظمة بأسيوط، علي سامي - مدير المشروعات بالمنظمة، أحمد الحسيني - إدارة المكاتب الداخلية، د. سيد عبد العزيز - مدير الدعوة بمنطقة وعظ أسيوط، إمام شافعي محمد حمودي - عميد كلية البنات الأزهرية بالمنيا، د. ياسر عبد الصبور خليفه - نائب رئيس الفرع، د. حماده مصطفى - وكيل كلية اللغة العربية بنين بأسيوط.