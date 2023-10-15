رفع 244 حالة إشغال وإيقاف مخالفة بناء خلال حملة فى الدقى

القاهرة - سامية سيد - شن حى الدقي حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المحال والأكشاك والكافيهات على الطريق العام، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافط الجيزة .

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى والمقدم محمد قاسم رئيس مكتب مرافق الدقى ومباحث المرافق، عن رفع كافة الحواجز التى تشغل الطريق العام مع تحرير محاضر للمخالفين، ورفع إشغالات بعض الأكشاك لعدم الالتزام بالمساحة المقرره لها.

ورصدت الحملة أعمال مخالفة الرسومات الهندسية لنادى صحى تحت التجهيز بميدان المساحة دون التصريح بأعمال التعديل، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات المستخدمة وفقا للقانون، كما تم رفع 244 حالة إشغال فى خط سير الحملة من شارع السودان وجده ومحى الدين والتحفظ عليها بمخازن الحي.

يُذكر أن حى الدقى شن مؤخرا حملة مكبرة، أسفرت عن غلق وتشميع محل ألبان شهير بشارع محى الدين أبو العز لإدارته بدون ترخيص رغم إعلانه بعدة إنذارات للتقدم لاستخراج الترخيص، كما تم رفع 344 حالة إشغال ايداعها فى مخازن الحي.