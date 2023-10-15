"إعداد القادة" ينظم ملتقى إعداد القيادات بالجامعات والمعاهد تحت شعار قادة الغد

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للانشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، عن أهمية بناء الوعى وتطوير المعرفة لدى شباب أعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك وفقا لبيان معهد إعداد القادة بأنه يعتزم تنظيم ملتقى إعداد القيادات الشابة بالجامعات والمعاهد المصرية تحت شعار قادة الغد، خلال الفترة من 16 - 19 أكتوبر 2023.

وتعقد فعاليات الملتقى تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للانشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين الشريف وكيل المعهد.

ويهدف إلى زيادة الوعى وتحقيق التطور والتقدم، من خلال مجموعة متنوعة من المحاضرات المهمة التى تشمل موضوعات متنوعة مثل الأمن القومى ومحاربة الشائعات، وسطية الخطاب الدينى ومحاربة الأفكار المتطرفة، مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار.

بجانب عقد العديد من ورش العمل التى تنمى المهارات مثل ورشة عمل مهارات العرض ولغة الجسد، بجانب تنظيم زيارات خارجية إلى متحف الحضارة، كما تتضمن فعاليات الملتقى ممارسة العديد من الانشطة الرياضية والثقافية والفنية.

ومن جانبه اشاد الدكتور كريم همام بدور هذا البرنامج التدريبى فى تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس وتمكينهم من التصدى للتحديات المختلفة، مستكملا أن الغرض من هذا التدريب هو تأهيل الشباب لتولى المسؤوليات القيادية وتشجيع مشاركتهم فى بناء المجتمع من خلال تقديم برامج وأنشطة تنموية وتثقيفية متنوعة، حيث من المتوقع أن يمنح البرنامج المشاركين المعرفة الضرورية لتحقيق أهدافهم والمساهمة فى بناء شبكات اتصال قوية والعمل على تبادل الخبرات والمعرفة، مما يرتقى فى رفع مستوى الأداء القيادى فى الجامعات.