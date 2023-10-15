رئيس الطاقة الذرية يفتتح البرنامج العربى فى استخدام التقانات النووية بالزراعة

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية البرنامج التدريبى للدول العربية عن "استخدام التقانات النووية فى الزراعة العضوية والحيوية وفى تقييم كفاءة المستحضرات النانوية وتطبيقاتها فى نظم الرى والزراعة الدقيقة والمستدامة" والذى تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية على مدار خمسة أيام من 15 إلى 19 أكتوبر 2023.

ويهدف البرنامج إلى نقل وتبادل المعارف والمعلومات والخبرات العملية وكذلك نشر الثقافة النووية فى مجال الزراعة العضوية والحيوية لتقليل مخاطر الاستخدام الجائر والمتزايد للكيماويات الزراعية واثره فى تلوث البيئة وكذلك تقليل كلفة الإنتاج بإستخدام المصادر الحيوية صديقة البيئة وأيضا استخدام المستحثات النانووية، بما لها أو عليها، فى تحسين كفاءة استخدام الأسمدة ومياه الرى خاصة مع نظم الزراعة الدقيقة والمستدامة. كما يهدف إلى عرض تطبيقات الأشعاع والنظائر المشعة والمستقرة فى هذا المجال والتى تؤدى إلى أفضلية التوصل الدقيق لأفضل الأستراتيجيات التى يمكن تطبيقها فى نظم الزراعة العضوية الحيوية تحت نظم الرى المختلفة وكذلك استغلال المركبات النانووية فى التخلص من الملوثات سواء فى التربة أو المياه.

ويشمل البرنامج التدريبى مجموعة من المحاضرات النظرية حيث يشمل اليوم الأول محاضرة عن دور الاشعاع المؤين فى تقنية النانو ويلقيها الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة، ويشارك فى هذه الدورة عدد 22 مشارك من الأردن، العراق، موريتانيا، تونس، سوريا، اليمن، ومصر.

ويشمل البرنامج تغطية مجموعة من المحاور وتشمل:

• الاتجاهات الحديثة فى مجال الزارعة العضوية / الحيوية

• تقييم الأثر البيئى والاقتصادى للإدارة الكفؤة للمزارع العضوية

• استخدام النظائر المستقرة فى تقدير كفاءة إستغلال العناصر المغذية المنفردة من المصادر العضوية

• استخدام النظائر المستقرة لتقدير العلاقة بين الماء-التربة-النبات

• تطبيقات النظائر المستقرة والمشعة فى تعيين كفاءة المستحضرات النانوية

• المستحضرات النانوية ودورها فى امتصاص المغذيات من الأسمدة وتحفيز النمو

• دور المستحضرات النانوية فى معالجة وتدوير المياه العادمة وكفاءة استغلالها

• استغلال مخلفات المزارع لإنتاج مستحضرات نانوية عضوية

• المميزات والمعوقات: النظرة المستقبلية لاستخدام تقانة النانو فى الزارعة المستدامة

المستحضرات النانوية كوسيلة لحماية النبات، ازدياد نمو النبات، وتحسين الإنتاج الزارعي.