دخول المساعدات إلى غزة أولًا.. إشادة برلمانية بغلق معبر رفح أمام الرعايا الأمريكيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، بقرار السلطات المصرية بشأن غلق معبر رفح في وجه الرعايا الأمريكيين، قبل عبور المساعدات والإغاثات الإنسانية لأهل غزة، قائلًا: "إن هذا القرار يؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والتزامها بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن تقديم جميع المساعدات الإنسانية له أولوية قصوى من قِبل القيادة السياسية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون حاليًّا".

وقال أبو زيد، في بيان له اليوم الأحد، إن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأنها تضطلع بمسؤوليتها ولن تترك شعب فلسطين وحده، رافضين مساعي إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم؛ مضيفاً أن دعوات قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوباً، تعد انتهاكاً صارخًا للقانون الدولي الإنساني واعتداء واضحًا على مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان.

وأضاف النائب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن الوساطة المصرية بكل الإمكانات وضرورة إدخال المساعدات ودعم صمود أبناء غزة أمام قطع المياه والكهرباء ومحاولة تجويعهم، بجانب المطالبة بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين؛ لا سيما الأطفال والنساء، من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورًا إلى المسار التفاوضي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية تنادي بإعلاء صوت العقل والوقف الفوري للاعتداء الغاشم من قِبل جيش الاحتلال.