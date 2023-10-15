رئيس لجنة انتخابات الأطباء: إجراء الانتخابات في الدقهلية دون أزمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور مصطفى عشوب، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة الأطباء، إن موظفي النقابة العامة أشرفوا على إتمام الانتخابات بنقابة الدقهلية، التي أجريت باستاد المنصورة نتيجة لخلافات مع مجلس النقابة الفرعية السابق.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، بدار الحكمة؛ لإعلان النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، والفائزين بعضوية نقيب أطباء مصر ومجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأوضح "عشوب" أن الانتخابات في الدقهلية مرت دون ثمة أزمات، بعد التعهد بذلك خلال الفترة الماضية.

ووجه "عشوب" الشكر للقضاه المشرفين على العملية الانتخابية، ولجنة الانتخابات من موظفين وعاملين بالنقابة.