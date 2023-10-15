مجدي صادق: زيادة معدلات السياحة 11%.. ونستهدف 30 مليون سائح في 2028

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية، إن معدلات السياحة في مصر زادت بنسبة 11% عما حققه العالم خلال الربع الأول من العام الجاري.

أضاف صادق، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، اليوم الأحد، أن القطاع السياحي في مصر يُعد الأكثر نموًا عالميًّا، وأنه يستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028، وإيرادات تصل إلى 30 مليار دولار؛ وهو ما يعني تخطي عام 2010، الذي وصل عدد السياح خلاله إلى 14.7 مليون سائح.

وأشار صادق إلى أن الدولة تسير بُخطي ثابتة في القطاع السياحي نحو تعظيم الإيرادات، لافتًا إلى أنه يجب وجود إعفاءات ضريبية للمستثمرين خلال الفترة المقبلة؛ سواء في ما يتعلق بالقروض، أو الحصول على الأراضي، وتسهيل كل الإجراءات للمستثمرين؛ لجذب أكبر عدد ممكن، وفتح آفاق جديدة للسياحة المصرية.

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