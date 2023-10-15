بندقية خرطوش.. عاطل ينهي حياة سائق في كفر الشيخ

وبالفحص وسؤال شقيقه وزوجة المتوفـى اتهما عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بذات العنوان بإطلاق عيار ناري تجاهه من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وذلك لخلافات سابقة بينهما.

محمد يوسف

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