بندقية خرطوش.. عاطل ينهي حياة سائق في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص، وضبط مرتكب الواقعة.
تبلغ لمركز شرطة سيدي سالم بمديرية أمن كفر الشيخ من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق - مقيم بدائرة المركز مُصاب برش خرطوش بالصدر والوجه وتوفـى أثناء إسعافه.
وبالفحص وسؤال شقيقه وزوجة المتوفـى اتهما عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بذات العنوان بإطلاق عيار ناري تجاهه من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وذلك لخلافات سابقة بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بندقية خرطوش وطلقتين، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.