غدًا.. إعلان القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الإثنين، عن القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2014.

وأغلقت الهيئة أمس السبت باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وفق جدولها الزمني على أن تعكف على فحص تزكيات وتأييدات المرشحين المحتملين ثم تعلن القائمة المبدئية 16 أكتوبر.

وتقدم 4 مرشحين محتملين بأوراقهم للهيئة وهم: عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي "تزكيات وتأييدات"، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر "تزكيات وتأييدات"، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة "تزكيات النواب"، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران "تزكيات النواب".

وألزم قانون الانتخابات المرشحين للانتخابات الرئاسية تقديم 20 تزكية على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف توكيل من المواطنين على الأقل بينها 1000 من 15 محافظة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تقام بالخارج أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر، وبالداخل أيام أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.