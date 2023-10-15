سقوط نصاب أوهم ضحاياه بقدرته على إنهاء المحررات الرسمية بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بأعمال وساطة ونصب على المواطنين راغبي الحصول على المحررات الرسمية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية، أفادت بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة) بممارسة أعمال الوساطة والسمسرة والنصب على المواطنين راغبى الحصول على المحررات الرسمية والأوراق الثبوتية، وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته كمية من المستندات والمحررات بأسماء محددة وأخرى خالية البيانات – عدد من الصور الضوئية لمستندات ووثائق زواج ورقية بأسماء محددة – مبلغ مالي.

وبمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ممارسة أعمال الوساطة والسمسرة والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب على المواطنين.