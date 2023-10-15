أحدهما عامل بسوبر ماركت.. ضبط تاجري عملة في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين بالجيزة لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام شخصان بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وبالفحص أمكن تحديدهما وتبين أنهما تاجر ملابس - عامل بسوبر ماركت - مقيمان بمحافظة القاهرة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء ترويجهما للنقد الأجنبي بدائرة القسم، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية".

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.