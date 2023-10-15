بعد انتشارها عبر فيس بوك.. ضبط سائق ميكروباص لقيامه بطمس اللوحات المعدنية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات تداول منشور مدعوم بصورة على موقع "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة "ميكروباص" بطمس لوحاتها المعدنية بالقاهرة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول منشور مدعوم بصورة على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة "ميكروباص" بطمس اللوحات المعدنية أثناء سيره بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها "تابعة لمكتب نقل عمال" منتهية التراخيص بتاريخ 14/ 6/2023.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المشار إليها وقائدها "سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.