بـ 39 كيلو هيروين وبانجو.. 13 تاجر مخدرات في قبضة أمن أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 7 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7.900 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 6.500 كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية من مخدري "الهيروين، والشابو"- عدد من الأقراص المخدرة)، بحوزة 7 متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 623 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة نارية، ضُبط خلالهم (8.500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 12 كيلو جرام من مخدر البانجو – 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا (بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية، ويأتي ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.