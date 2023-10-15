خنقه حتى الموت.. ميكانيكي قتل مسنًا لسرقة سيارته بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تغيب مسن عن مسكنه وضبط مرتكب الواقعة.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب أحد الأشخاص "بالمعاش" عقب خروجه من مسكنه الكائن بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة مستقلاً السيارة خاصته.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من مهندس - مقيم بدائرة القسم بغياب والده بالمعاش - مقيم بذات الدائرة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتغيب كان بصحبة ميكانيكي - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس لإجراء بعض الإصلاحات بالسيارة خاصته.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بأنه حال اصطحابه للمتغيب لإحدى الورش بدائرة قسم شرطة عين شمس قام بمغافلته والتعدي عليه وخنقه وإلقائه بالطريق بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية والتخلص من هاتفه المحمول.

واعترف المتهم أنه عاد بالسيارة لدائرة قسم شرطة المرج للتصرف بها بالبيع، وتم العثور على جثمان المجني عليه وكذا ضبط السيارة والهاتف المحمول الخاصين بالمجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.