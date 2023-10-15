شكرا لقرائتكم خبر عن 33.3 % ارتفاعا فى قيمة الصادرات المصرية لتركيا خلال 2022.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.



قيمة الصادرات المصرية لتركيا خلال 2022

وفى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وحرص مصر على تبادل العلاقات بينها وبين كافة دول العالم، تأتى زيارة وزير الخارجية التركى، فى هذا الوقت الراهن الذى يشهد فيه المحيط الإقليمى العديد من التحديات المتلاحقة، ما يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق المشترك، فضلًا عن ترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة فى شتى المجالات التنموية، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء تزامنًا مع هذه الزيارة بيانًا صحفيًا حول حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا فقد كشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا لتسجل 4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 33.3 %، وبلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا لتصل إلى 3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.6%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2022:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.6مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 391مليون دولار.

3. أقمشة وخيوط من منسوجات صناعية بقيمة 291 مليون دولار.

4. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار.

5. أسمدة بقيمة 194 مليون دولار.

6. آلات وأجهزة كهربائية 170 مليون دولار.