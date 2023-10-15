أخبار مصر

أخبار مصر.. إلزام شركات تعبئة السكر بكتابة السعر على العبوات للحد من الغلاء

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إلزام شركات تعبئة السكر بكتابة السعر على العبوات للحد من الغلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها: ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة الشركات التى تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون فى مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح..

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

 

لجنة تلقى طلبات الترشح للرئاسة تنتهى من فحص الأوراق وإعلان المرشحين غدا

انتهت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، من فحص طلبات الترشح الأربعة التى تقدم بها المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسى حازم عمر، حيث قامت برفع نتائج الفحص لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لإقرارها ونشر القائمة المبدئية غدًا الاثنين.

 

شكرى لـ CNN: معبر رفح مفتوح على الجانب المصرى وعبور المركبات تعطل بسبب القصف

أكد وزير الخارجية سامح شكري، في مقابلة خاصة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن معبر رفح مفتوح على الجانب المصري رسميا، وهو مفتوح طوال الوقت، والمشكلة التي نشأت هو في التعرض للقصف الجوي، وبالتالي فإن الجانب الفلسطينى ليس في وضع يسمح له باستقبال عبور المركبات.

 

"التموين" تلزم شركات تعبئة السكر بكتابة السعر على العبوات للحد من الغلاء

ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة الشركات التى تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون فى مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه فى ظروف التداول العادية "اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافى، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج مدة الصلاحية"، كما يدون بدل المنشآت واسم المستورد وعنوانه فى حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصرى فى حالة الإنتاج المحلى.

 

استمرار مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية لليوم الثانى
تستمر مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية في توفير المنتجات الغذائية  مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض الأسعار 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

 

وزارة التعليم توافق على صرف الحافز لمعلمى مادة المهارات المهنية
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطاباً إلى المديريات التعليمية بشأن اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، الرأى القانونى  لما انتهت إليه اللجنة المشكلة بشأن مقترح تدريس مادة المهارات المهنية للصف الرابع والخامس الابتدائي وصرفة الحافز، مشددة على أن اللجنة وافقت على تقسيم النسبة بين الاخصائي والمعلم.

 

المديريات توجه المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم بتقديم أوراق التعاقد
وجهت المديريات التعليمية، المعلمين الناجحين في مسابقة الـ 30 ألف معلم معلمي رياض الأطفال ومعلم الفصل بسرعة تقديم مسوغات التعيين بالمديريات والإدارات التعليمية، موضحة أن الأوراق المطلوبة تشمل إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي وشهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية و أي مستندات أخرى تراها السلطة المختصة «استمارة 105، منحة 3 أشهر، استمارة 6 تأمين ومعاشات، استمارة 103، طلب استخدام».

 

الهلال الأحمر بشمال سيناء يتسلم شحنات قافلة التحالف الوطنى تمهيدا لإدخالها لغزة..فيديو

تسلم ممثلي الهلال الأحمر فى شمال سيناء، شحنات قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد وصولها لمدينة العريش، وتضم القافلة قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية.

 

كيسنجر مستنكرا تظاهرات التضامن مع فلسطين: أخطأنا حين سمحنا للعرب دخول بلادنا

 فى الوقت الذى أعلن فيه الكثير فى برلين التضامن فلسطين ضد هجمات إسرائيل، خرج وزير خارجية أمريكا الأسبق، بتصريحات اتهم فيها دول أوروبا بالسماح للمهاجرين البقاء فى دولهم.

وقال الدبلوماسى الأمريكى السابق البالغ من العمر 100 عام: لقد كان من الخطأ الفادح السماح بدخول هذا العدد الكبير من الأشخاص من ثقافات وأديان ومفاهيم مختلفة تمامًا، لأنه يخلق مجموعة ضغط داخل كل دولة تفعل ذلك". 

 

الصحة الفلسطينية: 2384 شهيدا فلسطينيا ونحو 10150 مصابا خلال 8 أيام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10150، منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري.

 

الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من الإسكندرية والبحيرة
كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من (الإسكندرية - البحيرة ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا