أخبار مصر.. إلزام شركات تعبئة السكر بكتابة السعر على العبوات للحد من الغلاء

فى الوقت الذى أعلن فيه الكثير فى برلين التضامن فلسطين ضد هجمات إسرائيل، خرج وزير خارجية أمريكا الأسبق، بتصريحات اتهم فيها دول أوروبا بالسماح للمهاجرين البقاء فى دولهم.

وقال الدبلوماسى الأمريكى السابق البالغ من العمر 100 عام: لقد كان من الخطأ الفادح السماح بدخول هذا العدد الكبير من الأشخاص من ثقافات وأديان ومفاهيم مختلفة تمامًا، لأنه يخلق مجموعة ضغط داخل كل دولة تفعل ذلك".