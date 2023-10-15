شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إلزام شركات تعبئة السكر بكتابة السعر على العبوات للحد من الغلاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها: ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة الشركات التى تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون فى مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح..
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
لجنة تلقى طلبات الترشح للرئاسة تنتهى من فحص الأوراق وإعلان المرشحين غدا
انتهت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، من فحص طلبات الترشح الأربعة التى تقدم بها المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسى حازم عمر، حيث قامت برفع نتائج الفحص لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لإقرارها ونشر القائمة المبدئية غدًا الاثنين.
أكد وزير الخارجية سامح شكري، في مقابلة خاصة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن معبر رفح مفتوح على الجانب المصري رسميا، وهو مفتوح طوال الوقت، والمشكلة التي نشأت هو في التعرض للقصف الجوي، وبالتالي فإن الجانب الفلسطينى ليس في وضع يسمح له باستقبال عبور المركبات.
ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة الشركات التى تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون فى مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه فى ظروف التداول العادية "اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافى، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج مدة الصلاحية"، كما يدون بدل المنشآت واسم المستورد وعنوانه فى حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصرى فى حالة الإنتاج المحلى.
تسلم ممثلي الهلال الأحمر فى شمال سيناء، شحنات قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد وصولها لمدينة العريش، وتضم القافلة قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية.
فى الوقت الذى أعلن فيه الكثير فى برلين التضامن فلسطين ضد هجمات إسرائيل، خرج وزير خارجية أمريكا الأسبق، بتصريحات اتهم فيها دول أوروبا بالسماح للمهاجرين البقاء فى دولهم.
وقال الدبلوماسى الأمريكى السابق البالغ من العمر 100 عام: لقد كان من الخطأ الفادح السماح بدخول هذا العدد الكبير من الأشخاص من ثقافات وأديان ومفاهيم مختلفة تمامًا، لأنه يخلق مجموعة ضغط داخل كل دولة تفعل ذلك".
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10150، منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري.
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