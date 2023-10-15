شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات توجه المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم بتقديم أوراق التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية، المعلمين الناجحين في مسابقة الـ 30 ألف معلم معلمي رياض الأطفال ومعلم الفصل بسرعة تقديم مسوغات التعيين بالمديريات والإدارات التعليمية، موضحة أن الأوراق المطلوبة تشمل إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي وشهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية و أي مستندات أخرى تراها السلطة المختصة «استمارة 105، منحة 3 أشهر، استمارة 6 تأمين ومعاشات، استمارة 103، طلب استخدام».

وتضمنت الأوراق أيضا قرار المجلس الطبي و بطاقة الرقم القومي و صحيفة الحالة الجنائية و شهادة ميلاد مميكنة أصل المؤهل الدراسي و شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها «الذكور وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء للإناث وإقرار الحالة الاجتماعية وإقرار الذمة المالية.

ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.