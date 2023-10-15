شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات توجه المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم بتقديم أوراق التعاقد والان مع تفاصيل الخبر
وتضمنت الأوراق أيضا قرار المجلس الطبي و بطاقة الرقم القومي و صحيفة الحالة الجنائية و شهادة ميلاد مميكنة أصل المؤهل الدراسي و شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها «الذكور وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء للإناث وإقرار الحالة الاجتماعية وإقرار الذمة المالية.
ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.
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