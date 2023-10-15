شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رياح وأمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 15 أكتوبر حتى الجمعة المقبل 20 سبتمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال هذه الفترة متوقع أن تشهد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الجمعة المقبل، كما يلى:

- الأحد 15 أكتوبر:

شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

- الإثنين 16 أكتوبر:

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 17 أكتوبر والأربعاء 18 أكتوبر:

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- الخميس 19 أكتوبر والجمعة 20 أكتوبر:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.