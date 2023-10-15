شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن القومى يرفض سياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومى؛ حيث تناول الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة. وشدد المجلس على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

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