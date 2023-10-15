الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة حتى الخميس على السواحل الشمالية والوجه البحرى

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، النشرة الأسبوعية لحالة الطقس من الأحد 15 أكتوبر إلى السبت 21 أكتوبر 2023، حيث يسود خلال هذه الفترة طقسا معتدل الحرارة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

النشرة الأسبوعية لحالة الطقس

وخلال هذه الفترة الطقس يميل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

والملاحة البحرية معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وتشهد البلاد أمطار متفاوتة الشدة من الأحد إلى الخميس على السواحل الشمالية والوجه البحرى.

ويشهد اليوم الأحد، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 23.