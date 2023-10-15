شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن القومى برئاسة "السيسى": أمن مصر القومى خط أحمر ولا تهاون فى حمايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماع مجلس الأمن القومى؛ حيث تناول الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وشدد المجلس على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وأكد المجلس أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.