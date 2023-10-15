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وزارة الصحة تكشف طرق الانتقال السريع للإنفلونزا الموسمية

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القاهرة - سامية سيد -  

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الإنفلونزا الموسمية تنتشر بسرعة عن طريق الرذاذ المتناثر من الفم والأنف أثناء العطس أو السعال بالاضافة إلى الأيدى الملوثة بالفيروس عند ملامستها للعين والأنف.

 

ونصحت وزارة الصحة والسكان دائما بتغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال مع غسل اليدين باستمرار وعدم ملامسة العين والأنف إذا كانت الأيدى غير مغسولة

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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