شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى: تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومى؛ حيث تناول الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وصدر عن المجلس عددًا من القرارات، حيث أكدت مصر تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.