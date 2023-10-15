شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطينى: اتفقت مع سامح شكرى على ضرورة الضغط دوليا لوقف العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، الأحد، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية سامح شكري، سبل وقف العدوان على قطاع غزة، بحسب ما أعلنه حسين الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس".

وقال حسين الشيخ إنه اتفق مع وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة الضغط دوليا من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، وضرورة فتح ممرات إنسانية بشكل عاجل، والرفض المطلق لتهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه، وتنسيق الجهد العربي والاتصال مع كل دول العالم لإيصال الموقف الواضح والثابت.