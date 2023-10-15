شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس وأعضاء هيئة النيابة الإدارية بكامل تشكيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم الأحد بمكتبه بدار القضاء العالى المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الناصر خطاب النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الحليم محمود عضو المجلس.

واستقبل المستشار محمد أبو ضيف الأمين العام والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة والمستشار محمد صلاح مدير المراسم والمستشار هيثم على عضو المركز الإعلامي للهيئة.