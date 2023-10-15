شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية يشارك بمنتدى دولى بجمهورية كازخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية المنتدى الدولى Digital” Bridge" بجمهورية كازاخستان، والذى انعقد فى الفترة ما بين الحادى عشر والرابع عشر من شهر أكتوبر الحالى، وذلك بغرض التعرف على أحدث التقنيات التكنولوجية فى مجال الذكاء الصطناعى والتحول الرقمى واللذان يلعبا دورًا فعالًا فى حياتنا اليومية حيث أنهما يمثلا 25% من الاقتصاد العالمى، وبالتالى أصبحا ذا نفس أهمية الكهرباء والإنترنت.

وشارك الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية فى ندوة بعنوان "الاتصالات الفضائية: الاتجاهات والتحديات والاّفاق"، حيث قام بعرض مقترح لتقليل تكلفة أقمار الاتصالات التى تدور فى مدارات منخفضة، تضمنت المقترحات تطوير مواد هيكل الأقمار الصناعية بحيث تكون أقل وزنًا وفى الوقت نفسه تتحمل البيئة الفضائية القاسية، كذلك ابتكار تصميم ديناميكى لهيكل الأقمار الصناعية يمكن من تقليل سحب الهواء مما يسمح بتخفيض وزن الهيكل، وتقليل حجم هوائى الاتصالات عن طريق استخدام فتحات مسح إلكترونية، مما يساعد على تقليل تكلفة المحطات الأرضية، وكذلك إدارة أفضل لشبكات الاتصال الفضائية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما تطرق صدقى إلى كيفية إطالة العمر الإفتراضى للقمر الصناعى من خلال تصميم المدار بحيث يتم تقليل زمن وجود القمر فى الكسوف، وكذلك حماية القمر الصناعى من البيئة المحيطة من خلال استخدام مواد طلاء خاصة تعكس الأشعة فوق البنفسجية والأشعة الحرارية، كما تزيد من صلابة الهيكل ومقاومته للتاّكل، وذلك كله بغرض تخفيض التكلفة بنسبة 90% إلى 95% من التكلفة الحالية.

وعلى هامش المنتدى زارالرئيس التنفيذى مركز كازاخستان الوطنى للفضاء، حيث كان فى استقباله مالك أولزابيكوف نائب وزير التنمية والابتكار وصناعة الطيران بجمهورية كازاخستان والعديد من الشخصيات الهامة فى مجال تكنولوجيا علوم الفضاء، وتم عرض إمكانيات المركز الوطنى للفضاء.

والتقى شريف صدقى السفيرة منال الشناوى سفيرة مصر فى كازاخستان، حيث أطلعها على نشاط وأهداف وكالة الفضاء المصرية وأهم نتائج المنتدى.