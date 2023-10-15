شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء القناة" تعلن تركيب 309 آلاف عداد كودى بالمبانى المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة نجحت فى القضاء على قوائم الانتظار لمقدمى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودى مسبوق الدفع بالمبانى العشوائية والمخالفة وذلك لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم تركيب 309 آلاف عداد كودى مسبوق الدفع بالمبانى العشوائية والمخالفة خلال العام المالى 2023/2022 مقابل 265 ألف للعام المالى 2022/2021 بنسبه تطور 116.6 %.

وقال أبو وردة، إنه نتيجة تكثيف أعمال الضبطية القضائية ومحاضر شرطة الكهرباء بلغ إجمالى ما تم استرداده من سرقات التيار الكهربائى 393 مليونا و614 ألف جنيه، موضحا أنه بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية المحررة 109 آلاف و886 محضرا بقيمة 173 مليونا و672 ألف جنيه خلال العام المالى 2022/2023 بزيادة 42% عن العام السابق.

‏وأضاف أبو وردة، أن إجمالى عدد المحاضر المحررة ضد سارقى التيار الكهربائى بواسطة مباحث شرطة الكهرباء بلغت خلال العام المالى 2022/2023 مبلغ 219 مليونا و942 ألف جنيه باجمالى عدد محاضر 2 مليون 523 ألف محضر.