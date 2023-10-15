شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تطلق قافلة بيطرية مجانية للكشف على الماشية بمحافظة كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية، وصندوق التأمين على الماشية قافلة بيطرية مجانية مشتركة، حيث قدمت كافة الخدمات البيطرية للمربين بالمجان.

‎يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

‎قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

‎وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلى وسونار والكشف والعلاج الباطنى والتهاب الضرع وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية وتم عمل بعض العمليات الجراحية وتقديم التحصينات.