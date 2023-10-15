الزراعة: استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات بالبحر الأحمر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الأحمر، التابعة لوزارة الزراعة استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات بجميع مدن المحافظة وذلك من خلال لجان التحصين من قبل الأطباء البيطريين بالإدارات البيطرية على مستوى المحافظة.

و تواصل الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة "الاغنام والماعز "أعمالها تحت رعاية الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

قالت الدكتورة نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة أن الحملة تستهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية تحت اشراف مديرى مديريات الطب البيطرى فى المحافظات لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى قيام فرق الإرشاد البيطرى بكافة أنحاء الجمهورية بتوعية المزارعين بضرورة الاستجابة للفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة لتحصين رؤوس الأغنام والماعز من مرض طاعون المجترات الصغيرة حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية.

واشارت إلى أن هناك بعض الجهات ذات الصلة مديرية الأمن والمحليات ومديرية الأوقاف والمسؤولين عن الكنائس والعمد والمشايخ ورؤساء المدن يقدمون ما يلزم من دعم للجان التحصين.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بتنظيم حملات دورية ومستمرة طوال العام لتحصين المواشى ضد الأمراض والاوبئة بالإضافة إلى القوافل البيطرية المجانية التى تجوب المحافظات للحفاظ على الثروة الحيوانية والتى تعتبر احد اهم محاور الأمن الغذائى.