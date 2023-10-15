ضخ السلع الأساسية بالمنافذ بعد تخفيض الأسعار.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - وفرت الحكومة بالتعاون مع اتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية كميات كبيرة من السلع الأساسية بعد تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار بنسب تتراوح بين 15 و25% وتستمر لمدة 6 أشهر تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء التى أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحادى الغرفة التجارية والصناعية.

وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهى "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"،واللحوم والدواجن والبيض، وقامت المنافذ الجمركية بالموانئ، تطبيق قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، والذى أصدرته الحكومة، وتضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة.

ويـأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه أيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية أن تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين، بجانب أيضا توفير منتجات اللحوم والدواجن والبيض بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل وجود مخزون من السلع الغذائية يكفى لفترات طويلة.

وشهدت مجموعة من المنتجات تراجعًا فى الأسعار حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، والزيت 700 مللى تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و45 جنيها، كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلًا من 54 جنيها للكيلو والسائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و20 جنيها للكيلو، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيهًا للكيلو والجبنه مثلثات 8 قطع بـ 8 جنيهات وعبوة الجنية 500 جرام بـ24 جنيها بدلًا من 30 جنيه والعبوة 250 جراما بين 14 و16 جنيها حسب النوع.

ويتم يتم طرح السكر بمنافذ المجمعات بسعر يتراوح بين 25 و27 جنيها للكيلو، والأرز المستورد بسعر 20 جنيها للكيلو والمحلى عريض الحبة بـ 22 جنيها للكيلو والزيت عبوة 800 مللى بـ 45 جنيها، والمكرونة 400 جم بـ7.5 جنيه ومكرونة اسباكتى 400 جم بـ8 جنيهات والشاى 250جم بـ 44 جنيهًا ودقيق 1 كجم بـ 18 جنيها ومسلى 650 جم بـ 42 جنيهًا والـ 700جم بـ 48 جنيها والـ 1.5 كجم بـ 97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى ويتم طرح الدواجن مجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيها واللحوم السودانية بـ 220 جنيهًا للكيلو و240 للحوم البلدية الحية.