شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تكشف حقيقة مهمة عن علاقة مرض السكرى بمضاعفات الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن ما يتردد حول مرض السكري بأنه يجعل المريض أكثر عرضة لنزلات البرد غير صحيح تماما.

وأضافت هيئة الدواء المصرية أن مرض السكري يزيد احتمالية الإصابة بنزلات البرد وتندرج ضمن قائمة معتقدات خاطئة عن مرض السكري.​

وتابعت هيئة الدواء، أن مرض السكري لا يجعل المريض معرض بشكل أكبر لنزلات البرد، لكن في حالة الإصابة بها يصبح ضبط مستوى السكر أصعب، كما أن مرضى السكري معرضون لمضاعفات الأنفلونزا أكثر من غيرهم؛ لذا تنصح هيئة الدواء المصرية​ بأخذ لقاح الإنفلونزا السنوي.​