شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يصل القاهرة للتشاور حول التصعيد بالأراضى المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، وصول وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى القاهرة، لإجراء مشاورات مع المسؤولين المصريين حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أنه سيعود إلى إسرائيل غد الاثنين.

كانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد صرحت بأن من المهم ألا تقف الإمدادات الغذائية وإمدادات المياه، والمساعدات الإنسانية لمليوني فلسطيني، حتى لا يتعامل أحد بسياسة اللعب على وتر احتياجات ومعاناة السكان العاديين في المناطق الفلسطينية، وهذا ليس في غزة فحسب، بل الضفة الغربية أيضاً.

ودعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة .