"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال مساء اليوم

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن موعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال، على أن يكون فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه فى حالة قبول الطفل بالمرحلة الأولى، يتم اتباع التعليمات الاتية لاستكمال قبول الطفل (ولا يتم القبول بدونها):

1 - دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد فى غضون (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائيًا.

2 - لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط.

3 - لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق فى نفس العام الدراسى.

4 - ممنوع منعًا باتًا دفع أى مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.

*التعليمات والشروط فى حالة عدم القبول بالمرحلة الحالية:

1 - متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكترونى فقط.

2 - لا توجد أى تأشيرات أو استثناءات فى التقديم.

3 - لا يوجد حاليا أى تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو إلكترونيا.