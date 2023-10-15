شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على حزمة تشريعات الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة النهائية علي عدد من التشريعات الهامة التي تأتي تفعيلا لحزمة قرارات الحماية الاجتماعية للمواطنين، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعا "جبالي" إلي انعقاد جلسة أخري غدا الإثنين لاستكمال جدول الأعمال.

وشملت التشريعات، مشروع قانون بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وكذا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويهدف مشروع القانون الى تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل بما يتسق مع توجه الدولة حيث تم زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح 30 ألف جنيه سنويا بدلا من 21 ألف جنيه سنويا.

وشهدت الجلسة العامة، انتقادات حادة للمجتمع الدولي الذي يقف موقف الصامت إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من الكيان الصهيوني، وإشادة بالموقف المصري في التعامل مع القضية والتأكيد علي أن الأمن القومي المصري خط أحمر.

وأرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي 7 رسائل مهمة باسم المجلس، وأعضائه بشأن القضية الفسطينية، أكد فيها على حق كفاح الشعب الفلسطينى المشروع فى مواجهة الاحتلال، وأن حصار غزة محظور بموجب القوانين الانسانية والأعراف الإنسانية، وأن موقف الرئيس السيسى يتميز بالحكمة والرصانة، مشيدا بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى.