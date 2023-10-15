لجنة انتخابات الأطباء: 22 ألف طبيب شاركوا بالتجديد النصفى

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، برئاسة الدكتور مصطيس،،فى عشوب، أن انتخابات التجديد النصفى التى تم عقدها يوم الجمعة الماضية، حضر 22 ألف ناخب وهو عدد لم يحقق منذ 2011، الانتخابات الأخيرة للنقيب شارك بها 17 ألف طبيب، والتجديد النصفى الأخير شارك نحو 12 ألف طبيب.

وأضاف عشوب، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى: تصدرت الأقصر نسبة المشاركة اكثر من 49%، وأكبر عدد فالمشاركة كانت الدقهلية بحوالى 2246 طبيبا، وكفر الشيخ 2864 ناخبا، البحيرة 1825 ناخبا، الإسكندرية 1682 ناخبا، والقاهرة 1680 طبيبا، بنسبة مشاركة 10.37%.

وأضاف عشوب، أن على مقعد فوق سن ال15 عام حصل الدكتور أبو بكر القاضى على أعلى الأصوات بواقع 10 آلاف صوت، والثانى الدكتور أحمد شوشة 9960، والثالث الدكتور إبراهيم الزيات 8444 صوتا، أما على مقعد تحت سن الـ15 عاما، حصل: الدكتور أحمد السيد على 8805 صوتا، الدكتور أحمد عبد الرحمن 7000 صوت، الدكتور شادى صفوت 6801 صوت.