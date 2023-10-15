مدير تعليم الجيزة يناقش الطلاب بالمشروعات القومية فى جولة لمتابعة انتظام الدراسة

القاهرة - سامية سيد - تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، انتظام العملية التعليمية بمدارس (المناشى الجديدة تعليم أساسى، والجلاتمة الإعدادية، والفضيلة الثانوية المشتركة)، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتفقد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه مروان غراب مدير عام الإدارة، الفصول الدراسية واطمأن على تسليم الكتب الدراسية دون قيدها بالمصروفات، كما تابع تفعيل سجل التكليفات والتأكد على وجود المشرفين بالأدوار والفناء، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى بمدرسة المناشى الجديدة تعليم أساسى أثناء حضوره حصة لمادة اللغة الانجليزية، كما أثنى على الرسومات الفنية فى حصة التربية الفنية لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

واستمع "سلومة" لقصيدة بعنوان "بحبك يا مصر" للطالبه نورهان أبو العز بالصف الثانى الثانوى بمدرسة الفضيلة الثانوية المشتركة.

وتابع مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، دفتر تحضير المعلمين وتحاور مع الطلاب عن المشروعات القومية التى تقوم بها القيادات السياسية بمصر، وحث الطلاب على الحفاظ على مكتسبات الوطن لتنمية الولاء والانتماء لبلدنا الغالية وكذلك عدم الانسياق لحرب الشائعات.

وفى سياق متصل، تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه اللواء أحمد سكر رئيس حى الوراق والمهندسة ريحاب من هيئة الأبنية التعليمية ومجدى غنيمى مدير عام الإدارة وخالد عبد السلام الجبالى وكيل الإدارة، مدرسة طناش الابتدائية القديمة التابعة لإدارة الوراق التعليمية، للوقوف على آخر المستجدات بالمدرسة.

وتفقد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الفصول الدراسية ومعامل الحاسب الآلى ومعامل الأوساط بمدرسة طناش تعليم أساسى الجديدة، واطمأن على حسن سير العملية التعليمية.