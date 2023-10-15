محافظ القاهرة يتفقد الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع.. صور

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عددًا من أسواق العاصمة من بينها سوق المسلة الجديد بحى المطرية، وعدد من منافذ المواطن أولًا، والمخابز لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى اطلقها د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجوة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات المتابعة للتأكد من توفير السلع بكميات وأسعار مخفضة، وأن يشعر المواطن بذلك، مع تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التأكد من المواطنين بتوافر كافة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة ووجود فارق حقيقى فى أسعار السلع منذ بداية المبادرة.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع.

رافق المحافظ فى جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين، واللواء خالد شحاتة رئيس حى المطرية وعدد من قيادات المحافظة.