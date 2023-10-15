شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشارك في المنتدى العالمي للغذاء بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه اليوم، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في المنتدى العالمي للأغذية وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو.

ويقام المنتدى هذا العام تحت عنوان تحول النظم الغذائية يسرع العمل المناخي بمقر المنظمة بروما، حيث سيشارك القصير في الجلسة الافتتاحية،كما يعقد عدة لقاءات ثنائية مع الوزراء والمسئولين الدوليين المشاركين في المنتدى.

يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة أحدٍ المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بتقديم المساعدات الفنية للعاملين بقطاع الزراعة لكافة الدول خاصة العالم النامي،وهناك تعاون كبير بين مصر والفاو في مجال الامن الغذائي وكذلك هناك العديد المشروعات الزراعية المشتركة التي يتم تنفيذها على الأراضي المصرية.