شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث الإسرائيلية: استئناف إمدادات المياه إلى جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن تل أبيب قامت باستئناف إمدادات المياه إلى جنوب قطاع غزة في إطار رغبتها بنقل السكان جنوبا.

كانت الحكومة الإسرائيلية قد قطعت المياه عن كامل مدن قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع للأسبوع الثاني على التوالي.

بدوره، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه تمت إعادة تشغيل ماسورة مياه في جنوب غزة، موضحا ان الفلسطينيون في غزة يستحقون الكرامة والسلامة والأمن، مضيفا : البيت الأبيض يخشى تصعيدا إضافيا بين إسرائيل وحماس وتدخلا إيرانيا محتملا.

فيما أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين لا علاقة لهم بما يجري في غزة وسط معاناة كبيرة نتيجة الهجمات الحالية.