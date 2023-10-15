شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة لـ 2450 شهيدا و9200 جريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 2450 شهيدا وإصابة 9200 آخرين بجراح مختلفة، جاء ذلك في بيان مقضب صادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

أكد مسؤولون فلسطينيون رفضهم مخطط الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان غزة من منازلهم ودفعهم للخروج من القطاع بهدف تهجيرهم، وهو ما يدحض المخطط الإسرائيلي الذي يهدف لإفراغ قطاع غزة من الفلسطينيين ضمن تحركات يقوم بها وزراء في حكومة اليمين المتطرف لتنفيذ المخطط في الأراضي المحتلة.

بدوره، بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، الأحد، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية سامح شكري، سبل وقف العدوان على قطاع غزة، بحسب ما أعلنه حسين الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس".

وقال حسين الشيخ إنه اتفق مع وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة الضغط دوليا من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، وضرورة فتح ممرات إنسانية بشكل عاجل، والرفض المطلق لتهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه، وتنسيق الجهد العربي والاتصال مع كل دول العالم لإيصال الموقف الواضح والثابت.

في السياق نفسه، أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، السبت، أنه لا هجرة لأبناء فلسطين من غزة إلى مصر، مشيدا بموقف الدولة المصرية الرافض للهجرة والتوطين والنزوح إليها، مضيفا: مصر هي الحاضنة وترحب دائما بالفلسطينيين ونؤكد لكي يا مصر أننا باقون على أرضنا وهو نفس موقفكم.. قراركم برفض التوطين هو قرارنا.