محافظ القاهرة يوجه بمراقبة الالتزام بمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع، مع التوسع في إقامة منافذ بيع السلع بالأسعار المخفضة بالتعاون مع القطاع الخاص، ورجال الأعمال، والمجتمع المدني، والسلاسل التجارية لضبط أسعار الأسواق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القاهرة لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع

حضر الاجتماع اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام المساعد، واللواء عبدالنعيم حامد، مدير مديرية التموين، وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء لتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كل السلع وضبط الأسواق والقيام بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية على الأسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع.

كما شدد محافظ القاهرة على تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، واستمرار تفعيل مبادرة محافظة القاهرة في نشر منافذ "المواطن أولًا" والتي كان لها دورًا ملموسًا في ضبط الأسعار خلال الفترة الماضية.