لتقديم التهنئة بالمنصب الجديد.. النائب العام يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الأحد، المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ورافق رئيس هيئة النيابة الإدارية لفيفًا من كبار مستشاري الهيئة؛ ضم كلًا من: المستشار عبد الناصر خطاب، و المستشار عبد الحليم محمود، عضويْ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، و المستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية.

ورحب النائب العام بضيوفه، الذين قدموا التهنئة له لتوليه مهام منصبه.