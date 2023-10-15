استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك ورفض باقي الطعون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، باستبعاد حسام المندوه الحسيني من انتخابات الزمالك، ورفض الدعوى المقامة من فاروق جعفر محمد، عضو عامل بنادي الزمالك، والتي يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات.

وصرح محمد عناني المحامي، ومدير مكتب كمال شعيب للمحاماة، أن جميع الطعون الانتخابية الخاصة بنادي الزمالك تم رفضها باستثناء طعن حسام المندوه الذي تم استبعاده من سباق الانتخابات.

أضاف أن الطعون التي رُفضت تتعلق بكل من حسين لبيب، هاني العتال، هاني شكري، مصطفى سيد عبدالخالق، وأحمد سليمان.

وكان جمال عبدالكريم، عضو بالجمعية العمومية بالزمالك أقام دعوى طالب فيها باستبعاد 6 من المرشحين بالانتخابات.

وطالب مقيم الدعوى باستبعاد أحمد سليمان وهشام نصر وهاني شكري ومحمد الماوي ومصطفى عبد الخالق وهاني مجدي حجاج.

حملت الدعوى رقم ٧٨/١٧٣٦ ، واختصمت وزير الشباب والرياضة وآخرين.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.