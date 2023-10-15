شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر..أمطار متفاوتة الشدة بالسواحل الشمالية غدا والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، طقسا معتدلا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:

أمن مصر خط أحمر.. مجلس الأمن القومى برئاسة السيسى يبحث تطورات التصعيد بغزة

- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، استيراد كمية 250 ألف طن أرز أبيض، وذلك لزيادة الاحتياطى الاستراتيجى من سلعة الأرز ليصل بذلك إلى أكثر من 6 أشهر، ومن المتوقع وصولها خلال 6 أسابيع من تاريخ التعاقد، وفور وصولها سيتم طرحها بأسعار مناسبة لضبط الأسواق وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية. وافق مجلس النواب خلال جلسته، اليوم، الأحد، نهائيا على مشروع قانون بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون زيادة علاوة الغلاء للموظفين ومنحة المعاشات وزير التموين: استيراد 250 ألف طن أرز لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية 6 أشهر

انتهت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، من فحص طلبات الترشح الأربعة التى تقدم بها المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسى حازم عمر، حيث قامت برفع نتائج الفحص لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لإقرارها ونشر القائمة المبدئية غدًا الاثنين.

أكد وزير الخارجية سامح شكري، في مقابلة خاصة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن معبر رفح مفتوح على الجانب المصري رسميا، وهو مفتوح طوال الوقت، والمشكلة التي نشأت هو في التعرض للقصف الجوي، وبالتالي فإن الجانب الفلسطينى ليس في وضع يسمح له باستقبال عبور المركبات. ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة الشركات التى تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون فى مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه فى ظروف التداول العادية "اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافى، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج مدة الصلاحية"، كما يدون بدل المنشآت واسم المستورد وعنوانه فى حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصرى فى حالة الإنتاج المحلى. "التموين" تلزم شركات تعبئة السكر بكتابة السعر على العبوات للحد من الغلاء تستمر مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية في توفير المنتجات الغذائية مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض الأسعار 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض. أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطاباً إلى المديريات التعليمية بشأن اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، الرأى القانونى لما انتهت إليه اللجنة المشكلة بشأن مقترح تدريس مادة المهارات المهنية للصف الرابع والخامس الابتدائي وصرفة الحافز، مشددة على أن اللجنة وافقت على تقسيم النسبة بين الاخصائي والمعلم. وجهت المديريات التعليمية، المعلمين الناجحين في مسابقة الـ 30 ألف معلم معلمي رياض الأطفال ومعلم الفصل بسرعة تقديم مسوغات التعيين بالمديريات والإدارات التعليمية، موضحة أن الأوراق المطلوبة تشمل إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي وشهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية و أي مستندات أخرى تراها السلطة المختصة «استمارة 105، منحة 3 أشهر، استمارة 6 تأمين ومعاشات، استمارة 103، طلب استخدام». أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاحد، نداء عاجل إلى دول العالم من أجل إرسال الوفود الطبية التطوعية من كافة التخصصات، لإنقاذ جرحى العدوان الاسرائيلي في مستشفيات قطاع غزة التي باتت طواقمها الطبية بين شهيد وشريد. "صحة غزة" توجه نداءً عاجلا لدول العالم لإرسال وفود طبية من كل التخصصات المديريات توجه المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم بتقديم أوراق التعاقد فى الوقت الذى أعلن فيه الكثير فى برلين التضامن فلسطين ضد هجمات إسرائيل، خرج وزير خارجية أمريكا الأسبق، بتصريحات اتهم فيها دول أوروبا بالسماح للمهاجرين البقاء فى دولهم. وقال الدبلوماسى الأمريكى السابق البالغ من العمر 100 عام: لقد كان من الخطأ الفادح السماح بدخول هذا العدد الكبير من الأشخاص من ثقافات وأديان ومفاهيم مختلفة تمامًا، لأنه يخلق مجموعة ضغط داخل كل دولة تفعل ذلك". أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، قرارا بتشكيل ومهام وإجراءات لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2024. الهيئة الوطنية للانتخابات تشكل لجان رصد مخالفات الدعاية فى الانتخابات الرئاسية تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، طقسا معتدلا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أمطار متفاوتة الشدة بالسواحل الشمالية غدا والعظمى بالقاهرة 29 درجة كيسنجر مستنكرا تظاهرات التضامن مع فلسطين: أخطأنا حين سمحنا للعرب دخول بلادنا وزارة التعليم توافق على صرف الحافز لمعلمى مادة المهارات المهنية استمرار مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية لليوم الثانى

لجنة تلقى طلبات الترشح للرئاسة تنتهى من فحص الأوراق وإعلان المرشحين غداشكرى لـ CNN: معبر رفح مفتوح على الجانب المصرى وعبور المركبات تعطل بسبب القصف