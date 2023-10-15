شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: أتيت إلى القاهرة للتشاور حول التحديات الحالية والمسار المستقبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أن هناك أشياء ملحة فى المنطقة فى الوقت الحالى، موضحا أنه أتى إلى القاهرة "للتشاور حول مواجهة التحديات الحالية وكذلك التحدث عن المسار المستقبلى".

وقال بلينكن، فى كلمة خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى له اليوم الأحد، إنه جاء إلى القاهرة للتحدث عن "العمل معا لحل الأزمة الحالية والتفكير معا فى الطريق إلى الأمام لحماية المدنيين".



وأضاف: "العمل الذى نقوم به بناء ومثمر وهو مخالف لما تفعله حماس من تدمير وتنكيل، وما رأيناه الأيام السابقة يجعلنا نتحدث أكثر عن العمل معا والتعاون والتعاضد".



وتابع: "العمل معا هو المسار الصحيح وإلا فإن البديل هو الدمار، والتحدى هو العمل معا للعودة إلى الطريق الصحيح".



الرئيس السيسى مع وزير خارجية أمريكا (1)



الرئيس السيسى مع وزير خارجية أمريكا (2)



الرئيس السيسى مع وزير خارجية أمريكا (3)