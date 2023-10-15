شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى بحث مع وزير خارجية أمريكا تطورات الأوضاع الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على "فيسبوك"، جانبًا من استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، حيث تم تأكيد الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كما جرى التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، والتصعيد العسكري في قطاع غزة.