شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: زيارتى للمنطقة كانت لمنع توسع النزاع إلى مناطق أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إن زيارته للمنطقة كانت لمنع توسع النزاع إلى مناطق أخرى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 2450 شهيدا وإصابة 9200 آخرين بجراح مختلفة، جاء ذلك في بيان مقضب صادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

أكد مسؤولون فلسطينيون رفضهم مخطط الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان غزة من منازلهم ودفعهم للخروج من القطاع بهدف تهجيرهم، وهو ما يدحض المخطط الإسرائيلي الذي يهدف لإفراغ قطاع غزة من الفلسطينيين ضمن تحركات يقوم بها وزراء في حكومة اليمين المتطرف لتنفيذ المخطط في الأراضي المحتلة.