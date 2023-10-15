شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة لـ 2670 وإصابة 9600 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي لـ 2670 مواطنا واصابة 9600 اخر بجراح مختلفة.

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاحد، نداء عاجل إلى دول العالم من أجل إرسال الوفود الطبية التطوعية من كافة التخصصات، لإنقاذ جرحى العدوان الاسرائيلي في مستشفيات قطاع غزة التي باتت طواقمها الطبية بين شهيد وشريد.