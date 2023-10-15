شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواعيد لبدء وتوقف الدعاية فى الانتخابات الرئاسية لا يجوز مخالفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتضمن القرار رقم 23 لسنة 2023 الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تشكل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بمحافظات جمهورية مصر العربية.

مواعيد الدعاية الانتخابية .

ووفقا لقرار سابق للهيئة الوطنية للانتخابات رقم 15 لسنة 2023 تحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل وتم تحديد مواعيد بدأ الحملة للانتخابية وتوقفها فى فترة الصمت الانتخابى سواء فى الداخل والخارج كالتالى:

1-الحملة الانتخابية تبدأ من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم يوم الخميس 9 نوفمبر

2-توقف الحملة الانتخابية بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر

3-يكون توقف الحملة الانتخابية بالنسبة للانتخابات بالداخل اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا يوم الجمعة 8 ديمسبر

4-فى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة الانتخابية من يوم الثلاثاء 19 ديسمبر

5-تتوقف الحملة الانتخابية فى الاعادة بالنسبة لانتخابات المصرين بالخارج الساعة الثانية عشر ظهراً بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الخميس 4 يناير

6- تتوقف الحملة الانتخابية فى الاعادة بالنسبة لانتخابات المصرين بالداخل الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأحد 7 يناير

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.