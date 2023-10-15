شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لبلينكن.. رد فعل إسرائيل تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تبذل جهودًا مكثفة لاحتواء الموقف في غزة وعدم دخول أطراف أخرى للصراع.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى اليوم، الأحد، وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، الذى يزور المنطقة. وأعرب الرئيس السيسى عن أمله في أن يكون اجتماعه بوزير الخارجية الأميركي "فرصة لإيجاد حل للأزمة الحالية"، واصفا إياها بـ"الخطيرة".

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن

قال الرئيس إن مصر تبذل جهودًا مكثفة لاحتواء الموقف في غزة وعدم دخول أطراف أخرى للصراع.

معربا عن أمله في أن يكون اجتماعه بوزير الخارجية الأمريكي فرصة لإيجاد حل للأزمة الحالية الخطيرة

وشدد الرئيس على ضرورة إيقاف تطورات الأزمة الحالية التى من الممكن أن يكون لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط

موضحا أن 12500 فلسطيني قتلوا بسبب جولات العنف المتكررة في غزة

التأخير في حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا

رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعى

شدد الرئيس على ضرورة خفض التوتر وتيسير دخول المساعدات إلى قطاع غزة

نحن بحاجة للتحرك بقوة وبعزم لخفض التوتر وتيسير دخول المساعدات لقطاع غزة المحاصر دون مياه أو كهرباء أو وقود

يجب ضرورة الاستماع للمعنيين بالقضية والعالمين بأسباب الأزمة

وتساءل الرئيس: "لماذا قتل السادات ولماذا قتل رابين ومن الذي قتلهم؟ المتطرفون.. ونحن بحاجة للعمل سويًا"

اليهود الذين كانوا بمصر لم يتعرضوا لأي شكل من أشكال القمع أو الاستهداف

لم يحدث في المنطقة العربية أن تم استهداف اليهود على مدار التاريخ القديم والحديث

اليهود تم استهدافهم فقط في الدول الأوروبية لكن لم يحدث ذلك مطلقاً في الدول العربية

تربيت في حي كان بجواري يهود ولم يحدث أى مشكلة

• وزير الخارجية الأمريكي تونى بلينكن

جئت إلى مصر للتحدث بشأن العمل معًا لحل الأزمة وحماية المدنيين

العمل سيكون بناءً ومثمرًا وهو مخالف لما تفعله حماس من تدمير وتنكيل

ما رأيناه الأيام السابقة يجعلنا نتحدث أكثر عن العمل معًا والتعاون في إطار المسار الصحيح

البديل هو مسار لا يشوبه سوى الدمار

التحدي بالنسبة إلينا هو العمل معًا وإرجاع الجميع إلى الطريق الصحيح